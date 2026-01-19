Ричмонд
Губернатор ЯНАО назначил нового заместителя. Инсайд URA.RU подтвердился

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового заместителя. Как и анонсировали источники URA.RU, экономический блок в правительстве будет курировать Василий Дудниченко, ранее занимавший пост гендиректора фонда «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».

Василий Дудниченко назначен замом губернатора ЯНАО.

«Василий Дудниченко назначен заместителем губернатора ЯНАО. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Артюхов. Замгубернатора будет курировать работу департамента экономики и департамента имущественных отношений», — сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Прежде экономику в ямальском правительстве курировал Александр Калинин, считавшийся одним из ближайших соратников губернатора Дмитрия Артюхова. Он уволился и уехал из региона в конце прошлого года.