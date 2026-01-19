Число погибших при крушении высокоскоростных поездов в Испании выросло до 24

Причины происшествия остаются неизвестными. Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте считает аварию «странной». Он обратил внимание на то, что инцидент произошел на участке путей, который отремонтировали в прошлом году, а один из сошедших поездов был в эксплуатации только четыре года.