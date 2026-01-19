Ричмонд
Число погибших при крушении высокоскоростных поездов в Испании выросло до 24

По меньшей мере 73 человека получили ранения при крушении поездов в Испании.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в городе Адамус в испанской провинции Кордова выросло до 24 человек. Об этом в понедельник, 19 января, сообщил канал RTVE.

Согласно приведенным данным, по меньшей мере 73 человека получили ранения, четверо из которых несовершеннолетние, а 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

Глава правительства Андалусии Хуанма Морено не исключает, что число погибших может увеличиться в ближайшие часы, поскольку один из сошедших с рельсов вагонов «сильно поврежден».

Причины происшествия остаются неизвестными. Министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте считает аварию «странной». Он обратил внимание на то, что инцидент произошел на участке путей, который отремонтировали в прошлом году, а один из сошедших поездов был в эксплуатации только четыре года.

Напомним, авария произошла в 19:40 (21:40 по мск) в воскресенье, 18 января. Сначала с путей сошел поезд с 317 пассажирами по маршруту Малага — Мадрид, оказавшись на встречных путях. Туда же выехал поезд из Мадрида в Уэльву, который двигался со скоростью 200 км/ч. В результате инцидента приостановлено железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией.