Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 19 января

19 января зафиксированы задержки рейсов в крупных аэропортах России.
19 января в некоторых аэропортах России отмечаются задержки рейсов на вылет и прилет. Изменения касаются внутренних и международных рейсов. По данным Росавиации, ночью из-за атак беспилотников была ограничена работа аэропортов Саратова и Пензы. Подробнее о ситуации в крупных аэропортах России на данный момент — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников в ночь с 18 на 19 января 2026.
В ночь на 19 января ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника, атаковавших шесть регионов России, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 31 БПЛА, над Саратовской областью — 29, над Воронежской областью — 25. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Брянской и Тамбовской областей, еще один БПЛА ликвидирован над территорией Курской области.
По информации Росавиации, была ограничена работа аэропортов в Саратове и Пензе. На данный момент работа воздушных гаваней восстановлена.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 19 января 2026.
В аэропорту Внуково сообщается о задержках рейсов на прилет и вылет. С опозданием вылетит самолет в Дубай: рейс перенесли с 06:55 на 07:25. Самолет в Стамбул оправится в 09:30 вместо 07:55. Позже вылетят самолеты в Душанбе (вылет в 09:35 вместо 08:50), в Наманган (вылет в 13:30 вместо 09:50).
Отменены три рейса в Санкт-Петербург (назначены на 08:00, 09:00 и 11:00). По данным онлайн-табло, задерживается рейс из Стамбула: самолет прибудет в 08:18 вместо 06:25.
Позже ожидается прибытие самолетов из Шарм-эль-Шейха (прилет в 07:34 вместо 07:10), из Челябинска (прилет в 07:33 вместо 07:15), из Бухары (прилет в 12:20 вместо 07:35), из Тюмени (прилет в 08:29 вместо 08:10), из Уфы (прилет в 08:31 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 08:38 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 09:05 вместо 08:25).
На час позже прилетит рейс из Грозного: прибытие ожидается в 09:46 вместо 08:50. Самолет из Термеза совершит посадку в 10:58 вместо 09:00.
С опозданием прибудут рейсы из Махачкалы (прилет в 11:59 вместо 09:00), из Иркутска (прилет в 10:00 вместо 09:40), из Санкт-Петербурга (прилет в 13:15 вместо 11:00), из Краснодара (прилет в 14:37 вместо 14:00). Отменен рейс из Санкт-Петербурга, назначенный на 10:15.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 19 января 2026.
По данным онлайн-табло, в Домодедово задерживают отправку самолета в Сочи: рейс перенесли с 07:00 на 08:30. На прилет задерживается рейс из Омска: самолет приземлится в 08:02 вместо 07:15.
С опозданием прибудут рейсы из Новосибирска (прилет в 12:05 вместо 09:05), из Кызыла (прилет в 15:05 вместо 09:20), из Якутска (прилет в 12:09 вместо 09:30), из Норильска (прилет в 11:27 вместо 11:10), из Благовещенска (прилет в 12:19 вместо 11:30).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 19 января 2026.
В аэропорту Шереметьево отменен вылет самолета в Санкт-Петербург, назначенный на 07:00. С опозданием отправится рейс в Геленджик: вылет перенесли с 07:15 на 07:45. На два часа позже отправится рейс в Саратов: вылет самолета в 09:25 вместо 07:25.
Позже отправятся самолеты в Казань (вылет в 08:10 вместо 07:40), в Ставрополь (вылет в 09:30 вместо 08:35), в Волгоград (вылет в 10:05 вместо 08:50), в Мурманск (вылет в 09:30 вместо 09:10).
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 19 января 2026.
В аэропорту Пулково сообщается о незначительных задержках и отменах рейсов. С опозданием вылетят самолеты в Краснодар (отправка в 08:15 вместо 07:10), в Астрахань (отправка в 09:50 вместо 09:10), в Москву (отправка в 11:50 вместо 09:25).
Отменены два рейса в Москву, назначенные на 08:30. Не полетят самолеты в Москву, назначенные на 11:00, 12:30 и 19:30. По данным онлайн-табло, самолет из Екатеринбурга совершит посадку в Пулково в 08:42 вместо 06:35.
Позже прибудут рейсы из Махачкалы (прилет в 10:00 вместо 08:40), из Челябинска (прилет в 09:33 вместо 09:05), из Сургута (прилет в 10:12 вместо 09:20), из Ташкента (прилет в 16:35 вместо 14:05). Отменены рейсы из Москвы, назначенные на 08:30, 09:40, 09:55, 10:40, 11:25, 12:35, 18:30.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 19 января 2026.
В аэропорту Кольцово задерживается вылет самолета в Ташкент: рейс отправится в 10:00 вместо 08:05. Задержан вылет в Санкт-Петербург: отправку рейса перенесли с 10:05 на 10:30. С опозданием отправятся самолеты в Ноябрьска (вылет в 13:15 вместо 12:45), в Нягань (вылет в 13:30 вместо 13:00).
На прилет также задерживаются несколько рейсов. Позже прибудут в Кольцово самолеты из Хабаровска (прилет в 11:10 вместо 09:55), из Благовещенска (прилет в 10:45 вместо 10:00), из Уфы (прилет в 12:35 вместо 10:35), из Владивостока (прилет в 11:50 вместо 11:05), из Ноябрьска (прилет в 12:15 вместо 11:30), из Нягани (прилет в 12:35 вместо 12:15), из Нового Уренгоя (прилет в 13:30 вместо 12:15).
Задержки и отмены авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 19 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Краснодара задерживается вылет рейса в Москву: самолет отправится в 10:55 вместо 10:20). С опозданием отправятся рейсы в Ереван (вылет в 14:20 вместо 12:30), в Санкт-Петербург (вылет в 13:25 вместо 12:45).
Задержки рейсов также фиксируются на прилет. Позже прибудут в Пашковский самолеты из Красноярска (прилет в 09:58 вместо 09:15), из Екатеринбурга (прилет в 10:00 вместо 09:25), из Ташкента (прилет в 12:25 вместо 09:35), из Екатеринбурга (прилет в 10:54 вместо 09:45), из Санкт-Петербурга (прилет в 13:00 вместо 11:55).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 19 января 2026.
В аэропорту Сочи задерживается вылет самолета в Хургаду: рейс отправится в 13:00 вместо 12:05. Перенесен вылет рейса в Пермь с 14:15 на 16:00. С опозданием прилетит в Сочи самолет из Пензы: рейс ожидается в 11:00 вместо 05:30. Отменен рейс в Нижний Новгород, назначенный на 12:20.
Позже приземлятся в Сочи самолеты из Уфы (прилет в 09:39 вместо 08:10), из Тюмени (прилет в 09:48 вместо 09:20), из Москвы (вылет в 12:00 вместо 10:45), из Красноярска (прилет в 14:55 вместо 10:55), из Новосибирска (прилет в 13:15 вместо 12:40).
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Гагарин (Саратов) 19 января 2026.
По данным онлайн-табло, на данный момент в аэропорту Саратова задерживаются на прилет и вылет несколько рейсов. С опозданием отправятся самолеты в Москву (вылет в 13:05 вместо 11:05), в Санкт-Петербург (вылет в 22:15 вместо 21:35). Самолет из Москвы совершит посадку в Саратове в 11:45 вместо 10:15.