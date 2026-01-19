Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 19 января

В ночь на 19 января ПВО перехватили и уничтожили 92 беспилотника, атаковавших шесть регионов России, сообщили в Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 31 БПЛА, над Саратовской областью — 29, над Воронежской областью — 25. Кроме того, по три беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Брянской и Тамбовской областей, еще один БПЛА ликвидирован над территорией Курской области.