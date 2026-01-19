В мире накопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов

Исторический спад спроса на скотч, виски, коньяк и текилу вынуждает производителей снижать цены и временно останавливать работу дистилляционных заводов в США, Европе и Азии. Переизбыток алкоголя также связан с тем, что в период пандемии Covid-19 у людей был повышенный спрос на алкоголь, однако после снятия ограничительных мер он начал резко падать. Чтобы не наращивать «озеро» невостребованного алкоголя, производители начали временно консервировать мощности.