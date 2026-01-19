В мире накопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов

В мире скопился алкоголь на складах из-за низкого спроса у потребителей.
В мире на складах алкогольных компаний скопилось нераспроданной продукции на 22 млрд долларов — это максимальный объем за более чем десять лет. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Согласно финансовым отчетам пять крупнейших производителей алкогольной продукции, акции которых котируются на бирже, они располагают запасами выдержанных спиртных напитков на сумму 22 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем запасов за более чем десятилетие», — отмечают журналисты, ссылаясь на данные крупнейших поставщиков алкоголя — Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Remy Cointreau.
Исторический спад спроса на скотч, виски, коньяк и текилу вынуждает производителей снижать цены и временно останавливать работу дистилляционных заводов в США, Европе и Азии. Переизбыток алкоголя также связан с тем, что в период пандемии Covid-19 у людей был повышенный спрос на алкоголь, однако после снятия ограничительных мер он начал резко падать. Чтобы не наращивать «озеро» невостребованного алкоголя, производители начали временно консервировать мощности.
Падение спроса на спиртное фиксируется и в России. В 2025 году подорожали пиво и крепкий алкоголь из ‑за роста акцизов, изменения НДС, стоимости упаковки и логистики. С 1 января 2026 года в стране увеличились минимальные цены на водку, коньяк и бренди.