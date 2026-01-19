Женщина устраивала секс-вечеринки для сына-подростка и совращала детей

В США продолжается судебный процесс над 50-летней Шэннон О’Коннор, обвиняемой в организации шести вечеринок с алкоголем и сексом для школьников 14−15 лет. Об этом сообщает американское издание.
Женщину обвиняют по 63 уголовным статьям, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними, совращение и создание угрозы жизни детей. В 2020 году О’Коннор провела шесть таких мероприятий для подростков. Она поила их виски и водкой, а затем заставляла заниматься сексом. Следствие установило, что американка наблюдала за половыми актами и смеялась над ними.
На недавнем заседании суда раскрылись новые детали. Одна из пострадавших, которой в 2020 году исполнилось 14 лет, встречалась с сыном обвиняемой. После разрыва отношений О’Коннор начала угрожать девушке и преследовать ее. Женщина отслеживала каждый шаг школьницы и стыдила ее за попытки забыть случившееся.
Обвинители сообщили, что многие подростки участвовали в оргиях в доме О’Коннор против своей воли. В одном из эпизодов женщина привела сверстника к пьяной 14-летней девочке и заставила их заняться сексом.
В 2021 году одна из пострадавших обратилась в полицию. О’Коннор арестовали. В ее доме в штате Айдахо правоохранители обнаружили 12 подростков, которые оставались там на ночь. Позднее следствие выявило интерес американки к детскому порно. Она искала в интернете видео с 16-летними девочками и книги о сексе подростков. В памяти телефона О’Коннор нашли порнографические ролики с участием несовершеннолетних.
Обвиняемая отрицает вину.
Читайте также: Таганские работали по военным порядкам и дошли до ликвидации Деда Хасана.