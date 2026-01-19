Дело экс-замдиректора агрофирмы «Толькинская» в ЯНАО Акимовой передали в суд

Прокуратура ЯНАО направила уголовное дело в Красноселькупский районный суд.
Прокуратура ЯНАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замдиректора ООО Агрофирма «Толькинская» Светланы Акимовой. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Уголовное дело было возбуждено следователями СУ СК России по ЯНАО по материалам прокуратуры Красноселькупского района. Для обеспечения возмещения ущерба прокуратура округа заявила иск в суд. Уголовное дело направлено в Красноселькупский районный суд», — сообщается на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, фигурантка дела, занимая должность замдиректора предприятия, с 2020 по 2023 год совместно с руководством агрофирмы выстраивала схему фиктивного трудоустройства. Она инициировала оформление на работу работников — рыбаков, которые фактически не выполняли трудовых функций. После формального приема на работу обвиняемая изготавливала подложные платежные поручения о перечислении им зарплаты.
Деньги впоследствии распределялись между участниками схемы. Одновременно агрофирма направляла отчетные документы с заведомо недостоверными сведениями о якобы произведенных затратах на оплату труда. На основании этих данных она получала бюджетные субсидии, предназначенные для возмещения расходов по зарплате. Общий ущерб, причиненный государству, превысил 8,9 млн рублей.
Скандал вокруг агрофирмы «Толькинская» получил огласку после заявления губернатора Дмитрия Артюхова в марте 2025 года о коррупционных нарушениях при расходовании субсидий на одном из предприятий АПК. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора агрофирмы Светланы Акимовой. Источники агентства сообщали, что следствие проверяет ее деятельность с 2019 года и рассматривает версию о ключевой роли фигурантки в управлении финансовыми потоками.
Сын Акимовой Евгений Гиндюк публично заявил, что считает организатором схемы бывшего директора предприятия Алексея Шишкова. Сам Шишков, находясь в зоне СВО, отверг обвинения и заявил о своей непричастности.