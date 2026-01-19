Дело экс-замдиректора агрофирмы «Толькинская» в ЯНАО Акимовой передали в суд

Скандал вокруг агрофирмы «Толькинская» получил огласку после заявления губернатора Дмитрия Артюхова в марте 2025 года о коррупционных нарушениях при расходовании субсидий на одном из предприятий АПК. В апреле было возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора агрофирмы Светланы Акимовой. Источники агентства сообщали, что следствие проверяет ее деятельность с 2019 года и рассматривает версию о ключевой роли фигурантки в управлении финансовыми потоками.