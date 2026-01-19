Пермский край стал одним из аутсайдеров рейтинга преступности в стране

«Количество зарегистрированных преступлений в Пермском крае на 10 тысяч человек составило 158,8. Это 73-е место в стране», — сообщается в исследовании. При этом по сравнению с 2024 годом число зарегистрированных преступлений в Прикамье снизилось на 9,3%. Год назад в аналогичном рейтинге Пермский край занимал 68-е место.