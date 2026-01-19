Ричмонд
Пермский край стал одним из аутсайдеров рейтинга преступности в стране

Пермский край в 2025 году занял 73-е место среди регионов РФ по преступности. Список был составлен «РИА Рейтинг», в котором регионы расположены по убыванию количества преступлений.

Количество преступлений в Прикамье сократилось на 9,3 процента.

«Количество зарегистрированных преступлений в Пермском крае на 10 тысяч человек составило 158,8. Это 73-е место в стране», — сообщается в исследовании. При этом по сравнению с 2024 годом число зарегистрированных преступлений в Прикамье снизилось на 9,3%. Год назад в аналогичном рейтинге Пермский край занимал 68-е место.

Меньше всего преступлений в 2025 году было зарегистрировано в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Больше всего — в Карелии, Забайкальском крае и Алтае. Новые регионы в исследование включены не были.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край занял 19 место в итоговом рейтинге регионов России. Итоговый балл был рассчитан на основе шести рейтингов, опубликованных РИА Новости в течение года. В оценку вошли показатели качества жизни, социально-экономического положения, состояния рынка труда, материального благополучия населения и другие.