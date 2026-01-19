Ричмонд
В аэропорту Махачкалы два самолета не смогли приземлиться

В аэропорту Махачкалы два самолета не смогли приземлиться и были вынуждены уйти на запасной аэродром из-за недостаточного сцепления со взлетно-посадочной полосой.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Махачкалы два самолета не смогли приземлиться и были вынуждены уйти на запасной.

В аэропорту сообщили, что это произошло из-за недостаточного сцепления со взлетно-посадочной полосой.

В Южной транспортной прокуратуре рассказали, что один из самолетов, прибывший из Минеральных Вод, выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 18 января самолёт, направлявшийся из Сочи в Кемерово, вынуждено приземлился в международном аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова из технической причины.