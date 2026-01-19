Самая смертоносная авария за последние 13 лет: в Испании столкнулись два высокоскоростных поезда

Инцидент произошел на ровном участке железной дороги, где прошел ремонт в мае этого года. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте сообщил, что возраст сошедшего с рельсов поезда составлял менее четырех лет. Последние подробности аварии в провинции Кордова, которая стала самой смертоносной железнодорожной катастрофой в Испании за последние 13 лет — в материале URA.RU.