Самая смертоносная авария за последние 13 лет: в Испании столкнулись два высокоскоростных поезда

Один из поездов сошел с рельсов и выехал на соседний путь, где в это время двигался другой состав.
На юге испании с рельсов сошли два высокоскоростных поезда. По меньшей мере 24 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии, передает испанский портал RTVE.
Инцидент произошел на ровном участке железной дороги, где прошел ремонт в мае этого года. Министр транспорта страны Оскар Пуэнте сообщил, что возраст сошедшего с рельсов поезда составлял менее четырех лет. Последние подробности аварии в провинции Кордова, которая стала самой смертоносной железнодорожной катастрофой в Испании за последние 13 лет — в материале URA.RU.
Катастрофа на железнодорожных путях.
В результате аварии некоторые пассажиры не смогли самостоятельно выбраться из вагонов, оказавшись в ловушке.
Катастрофа произошла в воскресенье вечером, около 19:40, вблизи муниципалитета Адамус в андалузской провинции Кордова, сообщила испанская железнодорожная компания Renfe. Высокоскоростной состав Iryo, принадлежащий итальянскому оператору Trenitalia и следовавший из Малаги в Мадрид, внезапно сошел с рельсов, опрокинулся и хвостовой частью выкатился на соседний путь.
По этому пути навстречу двигался высокоскоростной поезд компании Renfe, на борту которого находилось около 100 пассажиров. В результате столкновения он также сошел с рельсов.
«Мы получили звонки от людей, которые сообщали, что получили ранения и оказались заблокированы внутри вагонов», — сказал представитель служб экстренной помощи Андалусии. Его слова приводит агентство AFP.
Показания очевидцев после ЧП.
Журналист испанской государственной радиостанции RNE, находившийся в одном из поездов, сообщил, что удар по ощущениям напоминал «землетрясение». По его словам, пассажиры воспользовались аварийными молотками, чтобы разбить стекла в вагонах и выбраться наружу. Пассажирка по имени Кармен написала в социальных сетях, что внезпано во время следования она почувствовала толчки.
«Через десять минут после отъезда (из Кордовы) поезд начал сильно трястись, и он сошел с рельсов. Свет погас», — написала женщина. Поскольку инцидент произошел ранним вечером, сотням выживших пришлось находиться в темноте.
Сколько человек погибло и пострадало.
Число жертв аварии еще может увеличиться.
По меньшей мере 24 человека погибли, еще 73 получили ранения, в том числе четверо несовершеннолетних, из них 15 находятся в тяжелом состоянии, передает портал RTVE. Об этом заявил президент правительства автономного сообщества Андалусия Хуан Бонилья.
По его словам, число жертв может увеличиться в ближайшие часы, поскольку один из вагонов, сошедших с рельсов, «сильно поврежден». Бонилья также сообщил, что в развернутом полевом госпитале медицинскую помощь получили 170 человек с легкими травмами.
Причины «странной аварии».
Глава Министерства транспорта Испании Оскар Пуэнте охарактеризовал столкновение двух высокоскоростных поездов как «поистине странным» инцидентом, поскольку он произошел на ровном участке пути, отремонтированном в мае. Он также сказал, что поезд, сошедший с рельсов, был менее четырех лет. Об этом сообщает портал NPR.
Причины аварии на данный момент неизвестны. На вопрос журналистов о том, сколько времени может занять расследование, Пуэнте ответил, что на это потребуется около месяца. По сообщениям агентства ADIF, в понедельник движение поездов между Мадридом и городами Андалусии приостановлено.
Самая страшная катастрофа за последние 13 лет.
Событие, случившееся в андалузской провинции Кордова, является крупнейшим по числу жертв в железнодорожных катастрофах в Испании со времени аварии под Сантьяго-де-Компостела 24 июля 2013 года. Тогда высокоскоростной состав сошел с рельсов на резком повороте из-за большого превышения скорости. Поезд ударился о бетонное ограждение, после чего в отдельных вагонах возник пожар. В результате того происшествия погибли 79 человек, еще около 140 были ранены.