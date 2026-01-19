Ричмонд
Движение на Каширском шоссе восстановлено после ДТП

Движение транспорта восстановлено на Каширском шоссе после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на Каширском шоссе (в районе д. 23, стр. 5) восстановлено», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе (в районе д. 23, стр. 5) произошло ДТП. Отмечалось, что движение в сторону центра было затруднено на 4,5 км.