Движение на Каширском шоссе восстановлено после ДТП

«Движение на Каширском шоссе (в районе д. 23, стр. 5) восстановлено», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе (в районе д. 23, стр. 5) произошло ДТП. Отмечалось, что движение в сторону центра было затруднено на 4,5 км.
Движение транспорта восстановлено на Каширском шоссе после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
