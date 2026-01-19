Один погиб, еще один в больнице: два пожара произошли в Волгоградской области в крещенский сочельник

В Волгоградской области за сутки произошло два серьезных пожара, в которых пострадали люди, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Один человек погиб, еще один оказался в больнице.
Трагедия случилась в хуторе Тюковной Серафимовичского района вечером 18 января. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:31. Когда пожарные прибыли на место, деревянный дом размером 6 на 8 метров уже полностью горел. Подразделения 18-й пожарно-спасательной части потушили огонь в 18:59. К сожалению, на пепелище обнаружили тело 65-летнего хозяина дома. Причину, которая привела к пожару, сейчас устанавливают специалисты.
Еще один пожар произошел той же ночью в городе Фролово. Сигнал о возгорании в деревянном доме поступил на пульт диспетчера в 03:11. Там загорелась кровля на площади 80 квадратных метров. Сотрудники 58-й пожарно-спасательной части справились с огнем в 05:16. В результате происшествия пострадал 74-летний мужчина, его доставили в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.