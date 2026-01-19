Один погиб, еще один в больнице: два пожара произошли в Волгоградской области в крещенский сочельник

Еще один пожар произошел той же ночью в городе Фролово. Сигнал о возгорании в деревянном доме поступил на пульт диспетчера в 03:11. Там загорелась кровля на площади 80 квадратных метров. Сотрудники 58-й пожарно-спасательной части справились с огнем в 05:16. В результате происшествия пострадал 74-летний мужчина, его доставили в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.