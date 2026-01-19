В Челябинске задержали серийного убийцу женщин

Челябинец задержан за убийство пятерых женщин.
«Изобличить злоумышленника сотрудникам правоохранительных и следственных органов удалось после дополнительного и детального изучения материалов уголовных дел об убийствах женщин, совершенных с 2004 по 2007 годы в Металлургическом районе. Фигурант нападал на потерпевших на улицах Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Шоссе Металлургов и Мира. Нанося жертвам множественные травмы и ранения, в том числе с применением колюще-режущего предмета, он похищал имущество и скрывался», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Как отметили в пресс-службе СКР по региону, выйти на подозреваемого смогли лишь после повторного допроса мужчины, который при первоначальных следственных мероприятиях обеспечил себе алиби. В этот раз следователям удалось доказать его причастность.
«Благодаря правильно выработанной тактике допроса мужчина дал признательные показания относительно обстоятельств преступления, сообщив, что утром 11 марта 2007 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения имуществом напал на ранее незнакомую ему женщину и нанес ей удары ножом и тупым предметом по туловищу и конечностям. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, и сопротивление подавлено, он похитил имущество женщины — сумку с ценными вещами, в том числе мобильным телефоном, а затем скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Следователи также располагают сведениями, доказывающими причастность мужчины к схожим убийствам еще четырех женщин. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем).