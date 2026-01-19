В Челябинске задержали серийного убийцу женщин

«Благодаря правильно выработанной тактике допроса мужчина дал признательные показания относительно обстоятельств преступления, сообщив, что утром 11 марта 2007 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения имуществом напал на ранее незнакомую ему женщину и нанес ей удары ножом и тупым предметом по туловищу и конечностям. Убедившись, что потерпевшая не подает признаков жизни, и сопротивление подавлено, он похитил имущество женщины — сумку с ценными вещами, в том числе мобильным телефоном, а затем скрылся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.