В Энгельсе погиб грудной ребенок при пожаре в десятиэтажном доме

В Энгельсе в Саратовской области произошел пожар в десятиэтажном доме, в результате чего погиб грудной ребенок. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось сегодня утром, 19 января, в доме на улице Тельмана.
«Загорание произошло в квартире на пятом этаже. Пожарные вынесли из горящей квартиры женщину и грудного ребенка, без сознания они были переданы медикам. К сожалению, ребенок скончался», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что с верхних этажей были эвакуированы семь человек и что площадь пожара составила 12 квадратных метров.
К настоящему времени возгорание ликвидировали, в тушении огня участвовали три пожарных расчета. Сейчас на месте работают дознаватели, устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Чите в результате пожара в пятиэтажном доме, возникшем, предварительно, из-за аккумуляторной батареи от электровелосипеда в одной из квартир, погиб один человек.