Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила Ирина Волк.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила Ирина Волк.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше