Сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила Ирина Волк.
Новость дополняется.
