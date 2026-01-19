Под Хабаровском мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета

По данным следствия, инцидент случился в октябре 2025 года. Группа молодых людей прогуливалась по Пионерской улице в городе Советская Гавань, когда один из них начал стрелять из пневматического оружия в сторону дороги. В это время мимо проезжал автобус, перевозивший рабочих с предприятия после смены. Пули попали в автобус, но никто из пассажиров не пострадал.