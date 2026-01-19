Под Хабаровском мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета

В Хабаровском крае произошёл инцидент со стрельбой из пневматического пистолета. Молодой человек открыл стрельбу по транспортному средству, что привело к судебным разбирательствам. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным следствия, инцидент случился в октябре 2025 года. Группа молодых людей прогуливалась по Пионерской улице в городе Советская Гавань, когда один из них начал стрелять из пневматического оружия в сторону дороги. В это время мимо проезжал автобус, перевозивший рабочих с предприятия после смены. Пули попали в автобус, но никто из пассажиров не пострадал.
Городской прокурор утвердил обвинительное заключение по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство) в отношении 19-летнего жителя города. Злоумышленник заявил, что стрелял, чтобы посмотреть на реакцию прохожих. Дело передано в Советско-Гаванский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Молодой человек признал свою вину.