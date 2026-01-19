«Только тупой может поверить»: Хубутия продолжает нападки на Ван после приговора

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия в своем блоге обратился к общественности с речью, в которой вновь поднял тему нападения на свою бывшую девушку Юлию Ван. Он заявил, что история была якобы полностью выдумана экс-возлюбленной.
В качестве главного аргумента Хубутия приводит утверждение, что если бы он захотел нанести увечья бывшей, то, учитывая массы обоих, никакое орудие ему бы и не понадобилось.
— Уже доказано, чем она облила себя, как попала за 800 евро в больницу европейской медицины. Как девушка, которую практически убили, через месяц могла танцевать в Дубае? Смотрите, я человек 100 с лишним килограммов приехал с топором убить ее. Только тупой может в это поверить, — высказался он.
Мужчина добавил, что вся семья Ван была полностью на его обеспечении. При этом родители девушки не возражали против помощи. К тому же особой образцовостью они не отличались, заключил бизнесмен.
Экс-министр торговли Московской области будет выплачивать 150 тысяч рублей по алиментам своей бывшей девушке Юлии Ван. Соответствующий приговор вынес суд.
Хубутия избил бывшую девушку в апреле 2025-го. Тогда он ворвался в дом к Ван и нанес ей удары, в том числе топором. В дальнейшем в отношении экс-министра возбудили уголовное дело. Он признал вину. Суд приговорил Хубутию к одному году колонии условно.