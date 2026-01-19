При взрыве на металлургическом заводе в КНР пострадали 84 человека

Число пострадавших в результате взрыва на металлургическом заводе в городском округе Баотоу в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 84 человек, передает Центральное телевидение КНР.
«В результате взрыва погибли два человека, восемь числятся пропавшими без вести, 84 человека получают медицинскую помощь», — говорится в заявлении.
Напомним, накануне на металлургическом заводе компании Baogang United Steel произошел сильный взрыв, после которого на предприятии начался пожар.
Расследование последствий взрыва для окружающей среды продолжается. По последним данным экстренных служб КНР, негативных экологических последствий не зафиксировано.