Глава Минтранса Испании счел столкновение двух поездов «чрезвычайно странным»

Глава ведомства отметил, что пока причины случившегося неизвестны, ведется расследование. «Происшествие является чрезвычайно странным», — отметил министр на пресс-конференции. По его словам, сошедший с рельсов поезд Iryo был новым, ему было около четырех лет. «Пути также полностью обновлены, в них вложено €700 млн», — добавил Пуэнте, уточнив, что этот участок пути был обновлен в мае. «Все железнодорожные эксперты, которые были здесь сегодня и находятся в этом центре, и те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены», — подчеркнул он.