Под Челябинском столкнулись автобус, бензовоз и легковушка: есть пострадавшие

Под Челябинском столкнулись автобус, бензовоз, легковушка — есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается о дорожно-трансопртном происшествии на территории Коркинского окруа.
«Перед первым переездом возле деревни Шумаки произошло серьезное ДТП. Столкнулись автобус, бензовоз, легковой автомобил. Есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы», — прокомментировали в администрации.
Движение в сторону поселка Первомайский и выезд с поселка временно ограничено.
ОБНОВЛЕНИЕ: ДТП произошло на дороге регионального значения город Коркино — поселок Первомайский. По данным МЧС России, столкнулись автобус ПАЗ, в салоне находились 16 человек, и грузовой автомобиль Howo. Погибших нет.