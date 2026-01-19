Ричмонд
Под Челябинском столкнулись автобус, бензовоз и легковушка: есть пострадавшие

На месте работают все экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

Под Челябинском столкнулись автобус, бензовоз, легковушка — есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается о дорожно-трансопртном происшествии на территории Коркинского окруа.

«Перед первым переездом возле деревни Шумаки произошло серьезное ДТП. Столкнулись автобус, бензовоз, легковой автомобил. Есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы», — прокомментировали в администрации.

Движение в сторону поселка Первомайский и выезд с поселка временно ограничено.

ОБНОВЛЕНИЕ: ДТП произошло на дороге регионального значения город Коркино — поселок Первомайский. По данным МЧС России, столкнулись автобус ПАЗ, в салоне находились 16 человек, и грузовой автомобиль Howo. Погибших нет.