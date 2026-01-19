В СИЗО-1 Екатеринбурга арестанту пытались передать флешку и сим-карту

15 января в СИЗО-1 Екатеринбурга у одного из обвиняемых обнаружили две флешки, пять картридеров и сим-карту после встречи с адвокатом. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Арестанта обвиняют по нескольким наркотическим статьям, у него после встречи с адвокатом провели обыск, обнаружив в нижнем белье запрещенные предметы, которые были изъяты.
Ранее стало известно, что жительница Свердловской области пыталась передать мужу наркотики в исправительный центр в Нижнем Тагиле. Женщину задержали, возбудили уголовное дело и отправили ее под стражу.