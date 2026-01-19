В Первоуральске водитель с сотнями штрафов сбил пенсионера на «зебре»

Вечером 18 января в Первоуральске внедорожник сбил пенсионера на «зебре». ДТП произошло на улице Емлина. По предварительным данным, 43-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил 64-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном пешеходе.
— В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в Первоуральскую городскую больницу для оказания медицинской помощи. Его состояние уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Установлено, что внедорожником управлял местный житель с 24-летним стажем вождения. В ходе проверки выяснилось, что мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 240 раз и имеет 13 неоплаченных штрафов.
Инспекторы ДПС провели на месте аварии все необходимые процессуальные действия. По факту ДТП проводится проверка.