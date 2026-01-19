Мужчина закопал жену рядом со своим предприятием: тело убитой нашли случайно

Пропавшую десять дней назад 41-летнюю женщину обнаружили в центральной части Италии еще 8 января. Об этом пишет итальянское издание L'Unione Sarda.
По версии прокуратуры, Федерику Торкуоло убил ее супруг в семейном доме. После этого он вывез тело на рабочее место и закопал.
Как отмечается, тело женщины нашли случайно недалеко от сельскохозяйственного предприятия, которое принадлежит ее мужу. Внимание привлекла рука, которая торчала из земли.
Супруг Фредерики отрицал свою причастность. Однако следствие обратило внимание на несколько обстоятельств. Среди прочего, вскоре после исчезновения жены мужчина мыл грузовик, используемый для работы. При этом на его одежде нашли пятна крови. Следы также обнаружили на его предприятии и в доме.
После этого адвокат мужа Фредерики заявил, что мужчина якобы собирался сам прийти в полицию, однако был задержан раньше.
Знакомые пары рассказали, что супруги планировали расстаться, но продолжали жить в одном доме. По предварительной версии, убийство связано с семейным конфликтом. При этом, как сообщают окружающие, до ссоры супруги выглядели как благополучная пара.
