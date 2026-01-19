Мужчина закопал жену рядом со своим предприятием: тело убитой нашли случайно

Супруг Фредерики отрицал свою причастность. Однако следствие обратило внимание на несколько обстоятельств. Среди прочего, вскоре после исчезновения жены мужчина мыл грузовик, используемый для работы. При этом на его одежде нашли пятна крови. Следы также обнаружили на его предприятии и в доме.