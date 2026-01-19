Ричмонд
Силовики задержали 18-летнего парня, готовившего теракт в Иркутской области

Силовики задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Силовики задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, к моменту появления оперативников 18-летний юноша попытался скрыться в лесном массиве, но скоро был настигнут.

Как сообщает Ирина Волк, в сентябре прошлого года с задержанным связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец утверждал, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Парень поверил словам мошенника, после чего взял сбережения бабушки и перевел на указанный ему счет.

Затем с юношей связался еще один человек, представившийся сотрудником ФСБ России. Он заявил, что переведенные средства были направлены на финансирование ВСУ.

«Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей», — говорится в ее публикации.

Волк отмечается, что в настоящее время юноша заключен под стражу, следователями возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области подростков задержали по подозрению в подготовке теракта. Известно, что они планировали поджечь релейный модуль на железнодорожных путях.

