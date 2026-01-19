Няня в детсаду задушила ребенка за 5 дней до его первого дня рождения

В американском штате Миннесота сотрудница детского сада задушила 11-месячного ребенка. Об этом пишет издание Mirror.
Трагедия произошла 22 сентября прошлого года в детском саду в городе Сэвидж. В убийстве ребенка обвинили 18-летнюю Тею Рассел. Мальчик по имени Нарви Маклбаст не дожил всего 5 дней до своего первого дня рождения.
Расследование длилось около трех месяцев. Полицейские установили, что за три дня до гибели мальчика в этом же детском саду проблемы с дыханием наблюдались у девочки. У ребенка также шла кровь изо рта и пена. Тогда медики смогли стабилизировать состояние ребенка. Инцидент отнесли к медицинскому случаю без признаков насилия. Однако 22 сентября у этой же девочки симптомы повторились. После этого власти приняли решение приостановить лицензию детского сада.
Поведение няни вызвало подозрения у правоохранителей. Девушка была последней, кто контактировал со всеми пострадавшими детьми.
Следствие считает, что няня душила детей как минимум в трех случаях. Так она пыталась привлечь к себе внимание. Третий эпизод закончился гибелью малыша. Няня была арестована 13 января.
