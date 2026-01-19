Няня в детсаду задушила ребенка за 5 дней до его первого дня рождения

Расследование длилось около трех месяцев. Полицейские установили, что за три дня до гибели мальчика в этом же детском саду проблемы с дыханием наблюдались у девочки. У ребенка также шла кровь изо рта и пена. Тогда медики смогли стабилизировать состояние ребенка. Инцидент отнесли к медицинскому случаю без признаков насилия. Однако 22 сентября у этой же девочки симптомы повторились. После этого власти приняли решение приостановить лицензию детского сада.