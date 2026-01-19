Свердловского экс-замминистра объявили в розыск: сдал бывший мэр

Данные о розыске 54-летнего Гайды появились в базе МВД. Статья, по которой он обвиняется, не указана. В то же время он упоминается в приговорах Пильникову, его заму Виктору Солдатову и Мамедову, вынесенных судами.
Как показал Мамедов, в 2020 году Пильников познакомил его с Гайдой в екатеринбургском «Атриум Палас Отеле». Экс-замминистра заявил, что Пильников «по сути, назначен им в Дегтярске», и пригрозил проблемами.
«Исходя из тона [Гайды], он понял, что он работал в 90-е годы, возможно, с преступными группировками, поскольку его тон содержал угрозу, сама его речь содержала в себе завуалированные угрозы», — говорится в приговоре.
В итоге Мамедов начал платить Пильникову «откаты», а Гайда получил не менее 1,4 млн рублей за посредничество, признался бывший мэр.
Как рассказывал «ФедералПресс» ранее, Сергей Гайда — сын влиятельного политтехнолога Анатолия Гайды. Пост замминистра ЖКХ он занимал с 2014 по 2018 годы, затем год работал в той же должности в министерстве соцполитики.
«ФедералПресс» напоминает, что Пильников получил восемь лет колонии за взятки от Мамедова, сам подрядчик отделался двумя годами. Еще 3,5 года колонии дали Солдатову.