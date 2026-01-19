39 человек погибли при аварии с поездами в Испании

Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании достигло 39 человек. Об этом сообщает радиостанция COPE.
Авария произошла вечером 18 января около 19:40 по местному времени. Поезд маршрута «Малага — Мадрид» с 317 пассажирами на борту сошёл с рельсов и выехал на соседний путь, где столкнулся со встречным составом, следовавшим из Мадрида в Уэльву, который также сошёл с рельсов.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал происшествие крайне странным, поскольку оно случилось на недавно обновлённом участке пути, а сошедший поезд был относительно новым — ему около четырёх лет.
На месте продолжают работу экстренные службы.
