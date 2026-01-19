В Австралии канадку нашли мертвой на острове в окружении 12 собак-динго

Правоохранители расследуют загадочную смерть 19-летней жительницы Канады на австралийском острове у побережья юго-восточного Квинсленда, ее нашли в окружении 12 собак-динго, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По словам инспектора полиции Пола Элджи, сейчас власти определяют причину её смерти, рассматривается два варианта.
«Сейчас мы расследуем, утонула ли она или на неё напали. Мы просто пока не знаем. Возможно, мы не и узнаем до вскрытия истинную причину смерти. Мы, конечно, приложим все возможные ресурсы, чтобы добиться решения для её семьи», — заявил Элджи.
Он добавил, что на теле девушки были обнаружены серьезные ранения.
Автор материала подчеркивает, что трагедия произошла на острове К гари, где в 2023 году несколько динго напали на маленького ребенка и удерживали его под водой, малыша удалось спасти. Спустя несколько месяцев собаки пытались загрызть туристку из Брисбена, ей пришлось убежать в воду, чтобы защититься.
