В Самаре осудили мужчину за участие в террористической деятельности

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя, признанного виновным в участии в террористической деятельности и сотрудничестве с украинской организацией. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Источник: Freepik

«Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания — в колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Суд установил, что фигурант сотрудничал со спецслужбами Украины, предпринимал попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций и был причастен к совершению акций террористического характера. В июне 2024 года он выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения. Для этого он наносил в людных местах в Самарской области антироссийские надписи. Кроме того, он намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения по ним беспилотных ударов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.