В Самаре осудили мужчину за участие в террористической деятельности

Суд установил, что фигурант сотрудничал со спецслужбами Украины, предпринимал попытки вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций и был причастен к совершению акций террористического характера. В июне 2024 года он выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки, а также инициированию панических настроений среди населения. Для этого он наносил в людных местах в Самарской области антироссийские надписи. Кроме того, он намеревался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ для нанесения по ним беспилотных ударов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ.