Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области сотрудничал со спецслужбами Украины

Мужчину из Самарской области лишили свободы на 10 лет за сотрудничество с иностранным государством.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 40-летний местный житель сотрудничал со спецслужбами Украины и проводил акции террористического характера. Его противоправную деятельность пресекли. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

«Мужчина, разделяя идеологию проукраинского режима, попытался вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. Для этого он установил контакт с украинской спецслужбой», — рассказали в пресс-службе.

В июне 2024 года житель региона выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки и инициировал панические настроения. Он нанес в людных местах надписи антироссийской направленности.

Также мужчина собирался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ, чтобы они ударили по ним БПЛА. В ноябре 2024 года преступника задержали.

Центральный окружной военный суд признал жителя Самарской области виновным и лишил свободы на 10 лет. Отбывать наказание он будет первые три года в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше