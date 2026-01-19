Житель Самарской области сотрудничал со спецслужбами Украины

В Самарской области 40-летний местный житель сотрудничал со спецслужбами Украины и проводил акции террористического характера. Его противоправную деятельность пресекли. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
«Мужчина, разделяя идеологию проукраинского режима, попытался вступить в ряды воюющих на стороне Украины террористических организаций. Для этого он установил контакт с украинской спецслужбой», — рассказали в пресс-службе.
В июне 2024 года житель региона выполнил задание противника по дестабилизации общественно-политической обстановки и инициировал панические настроения. Он нанес в людных местах надписи антироссийской направленности.
Также мужчина собирался передать представителям украинской спецслужбы координаты местоположений нефтехранилищ, чтобы они ударили по ним БПЛА. В ноябре 2024 года преступника задержали.
Центральный окружной военный суд признал жителя Самарской области виновным и лишил свободы на 10 лет. Отбывать наказание он будет первые три года в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.