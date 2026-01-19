Ричмонд
Дело об отравлении около 90 человек в кафе в Пермском крае отправили в суд

ПЕРМЬ, 19 янв — РИА Новости. Дело о массовом отравлении людей в пермском кафе, около 90 клиентов которого обращались за медпомощью, отправлено в суд, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура.

Источник: © РИА Новости

В начале 2025 года более 70 клиентов кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» обратились в больницы с признаками отравления. По версии следствия, ИП из Кунгура владел тремя заведениями общепита, где делали и продавали шаурму. С 29 января по 30 января он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В результате произошло массовое заражение клиентов. По данным СК, после приема в пищу продукции кафе в медучреждения обратились 87 человек, в том числе дети. В больнице им установили диагноз сальмонеллез, а также выявили сопутствующие ему заболевания.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1992 года рождения (индивидуального предпринимателя — ред.). Он обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей.

В краевой прокуратуре добавили, что предпринимателю может грозить штраф в размере от 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.