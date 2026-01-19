Дело об отравлении около 90 человек в кафе в Пермском крае отправили в суд

В начале 2025 года более 70 клиентов кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» обратились в больницы с признаками отравления. По версии следствия, ИП из Кунгура владел тремя заведениями общепита, где делали и продавали шаурму. С 29 января по 30 января он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В результате произошло массовое заражение клиентов. По данным СК, после приема в пищу продукции кафе в медучреждения обратились 87 человек, в том числе дети. В больнице им установили диагноз сальмонеллез, а также выявили сопутствующие ему заболевания.