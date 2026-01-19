В Грузии задержали россиянина с крупной партией наркотиков

«Следствием установлено, что у Д. Ш., задержанного правоохранителями по обвинению в наркопреступлении, дома была обустроена специальная теплица, в которой он незаконно сеял и собирал растение, содержащее наркотическое средство в особо крупном размере», — говорится в сообщении.