Два человека пострадали в ДТП с электробусом на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием электробуса, в результате которой два человека получили травмы. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

— На Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара произошло столкновение электробуса и легковой машины. В результате ДТП два человека получили травмы, — сказал собеседник агентства.

По его словам, одного пострадавшего пришлось извлекать из поврежденного автомобиля. В момент происшествия электробус был без пассажиров. В связи с инцидентом в районе ДТП перекрыты три полосы движения в сторону области, передает агентство.

В этот же день дорожно-транспортное происшествие произошло на Каширском шоссе в районе дома 23, строения 5. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра было затруднено на 4,5 километра.