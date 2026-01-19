Прохожие спасли девочку, провалившуюся в открытый люк в Краснодаре

В Краснодаре на улице 75-летия Победы девочка провалилась в открытый канализационный люк. Ребенка спасли случайные прохожие, услышавшие крики о помощи.
По словам очевидцев, на зов ребенка быстро отреагировал проходящий мимо мужчина, который вместе с другими очевидцами помог достать девочку из люка. Сообщается, что в результате падения она получила травмы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция города.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Краснодару, официальных заявлений о произошедшем в полицию не поступало. Однако правоохранители инициировали проверку на основании информации, выявленной в сети Интернет.
«Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также характер полученных ребенком травм. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — рассказали в правоохранительных органах.