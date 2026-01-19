Прохожие спасли девочку, провалившуюся в открытый люк в Краснодаре

По словам очевидцев, на зов ребенка быстро отреагировал проходящий мимо мужчина, который вместе с другими очевидцами помог достать девочку из люка. Сообщается, что в результате падения она получила травмы. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция города.