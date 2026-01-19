Житель Хабаровского края распылил перцовый баллончик в лицо фельдшеру

По данным надзорного ведомства, в ночь на 31 декабря мужчина вызвал «скорую» в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре медики попросили его подписать документы о согласии на проведение медосмотра и обработку персональных данных. В ответ пациент проявил агрессию и распылил сторону фельдшера содержимое перцового баллончика, причинив женщине химический ожог глаза.