Житель Хабаровского края распылил перцовый баллончик в лицо фельдшеру

По данным надзорного ведомства, в ночь на 31 декабря мужчина вызвал «скорую» в связи с жалобами на плохое самочувствие. Прибывшие по улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре медики попросили его подписать документы о согласии на проведение медосмотра и обработку персональных данных. В ответ пациент проявил агрессию и распылил сторону фельдшера содержимое перцового баллончика, причинив женщине химический ожог глаза.
«Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения 32-летнему местному жителю, который обвиняется в хулиганстве (часть 2 ст. 213 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.