Микрозаймы оформили на нижегородку, отдавшую телефон малолетнему ребенку

Жительница Краснобаковского района обнаружила взлом своего аккаунта на «Госуслугах» и наличие четырех оформленных на её имя микрозаймов. Об этом сообщает МО МВД России «Краснобаковский».
В конце декабря 2025 года на телефон женщине позвонили с неизвестного номера и предложили финансовые услуги, гражданка сразу положила трубку, опасаясь мошенников. 12 января, ответив на звонок с незнакомого номера, она узнала о наличии задолженности и сразу обратилась с заявлением в полицию. Она заказала в банке кредитную историю и узнала, что на её данные были оформлены 4 микрозайма на общую суммы более 50 тысяч рублей.
Как выяснилось, на телефон женщине приходили смс от «Госуслуг» и от микрофинансовых организаций, которые она не заметила. А 28 ноября 2025 года в её аккаунт в «Телеграмме» осуществлялся вход с другого устройства. Гражданка утверждает, что по подозрительным ссылкам не переходила и данные третьим лицам не передавала, но её телефоном периодически пользовался малолетний ребенок для просмотра видео.
По данному факту возбуждено уголовное дело.