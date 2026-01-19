Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микрозаймы оформили на нижегородку, отдавшую телефон малолетнему ребенку

В Краснобаковском районе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Источник: Время

Жительница Краснобаковского района обнаружила взлом своего аккаунта на «Госуслугах» и наличие четырех оформленных на её имя микрозаймов. Об этом сообщает МО МВД России «Краснобаковский».

В конце декабря 2025 года на телефон женщине позвонили с неизвестного номера и предложили финансовые услуги, гражданка сразу положила трубку, опасаясь мошенников. 12 января, ответив на звонок с незнакомого номера, она узнала о наличии задолженности и сразу обратилась с заявлением в полицию. Она заказала в банке кредитную историю и узнала, что на её данные были оформлены 4 микрозайма на общую суммы более 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, на телефон женщине приходили смс от «Госуслуг» и от микрофинансовых организаций, которые она не заметила. А 28 ноября 2025 года в её аккаунт в «Телеграмме» осуществлялся вход с другого устройства. Гражданка утверждает, что по подозрительным ссылкам не переходила и данные третьим лицам не передавала, но её телефоном периодически пользовался малолетний ребенок для просмотра видео.

По данному факту возбуждено уголовное дело.