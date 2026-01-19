Микрозаймы оформили на нижегородку, отдавшую телефон малолетнему ребенку

В конце декабря 2025 года на телефон женщине позвонили с неизвестного номера и предложили финансовые услуги, гражданка сразу положила трубку, опасаясь мошенников. 12 января, ответив на звонок с незнакомого номера, она узнала о наличии задолженности и сразу обратилась с заявлением в полицию. Она заказала в банке кредитную историю и узнала, что на её данные были оформлены 4 микрозайма на общую суммы более 50 тысяч рублей.