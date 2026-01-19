Инженер предприятия ОПК получил 13 лет за шпионаж на Швецию

ФСБ установила, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, состоял в шпионской связи с представителями Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) и по их заданию собирал информацию военно-технического характера. По сведениям российской спецслужбы, разведку Швеции интересовали данные о вооружении и технике, используемой на военной операции.