В станице Кривянской водитель погибла при опрокидывании автомобиля с моста

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня ночью, 19 января, около 1:00 на улице Мостовой, 196. Инспекторы считают, что 24-летняя девушка за рулем не справилась с управлением при переезде через реку Тузлов по металлическому мосту и допустила съезд с моста вправо. Автомобиль опрокинулся на крышу в реку, девушка-водитель погибла. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.