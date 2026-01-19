В Иркутской области задержали 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта

В Иркутской области полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. К моменту задержания он уже успел сделать подкоп и попытался скрыться в лесу. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— По данным следствия, всё началось в конце сентября 2025. С парнем связался неизвестный, представившийся сотрудником финансовой службы. Он убедил парня, что деньги его семьи в опасности, и тот перевёл сбережения своей бабушки на указанный счёт, — рассказывает Ирина Волк.
Затем позвонил другой мошенник, уже якобы из ФСБ. Он заявил, что эти деньги пошли на помощь преступникам, и чтобы «искупить вину», предложил подозреваемому совершить поджог. Молодой человек выполнил указания, поджёг одну подстанцию связи и направлялся ко второй, где и был задержан совместной группой МВД и ФСБ.
На задержанного заведено уголовное дело о подготовке теракта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка потеряла сбережения, поверив несуществующему «курьеру».