В Иркутской области задержали 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта

Затем позвонил другой мошенник, уже якобы из ФСБ. Он заявил, что эти деньги пошли на помощь преступникам, и чтобы «искупить вину», предложил подозреваемому совершить поджог. Молодой человек выполнил указания, поджёг одну подстанцию связи и направлялся ко второй, где и был задержан совместной группой МВД и ФСБ.