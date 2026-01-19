СМИ: Началось принудительное выселение Долиной из квартиры

Началось принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Судебные приставы приехали на адрес, чтобы передать ключи покупательнице Полине Лурье. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации канала, адвокат Лурье также прибыла на место, чтобы принять ключи от квартиры.
— Сама артистка пока так и не явилась, — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что последний день, когда певица должна в добровольном порядке передать ключи от квартиры, назначен на 20 января. По ее словам, Лурье рассчитывает получить ключи из рук самой артистки.
Адвокат Ирина Зуй подробно рассказала о стандартной процедуре, через которую предстоит пройти Ларисе Долиной, когда начнется судебное производство в связи с ситуацией вокруг оспариваемой квартиры. По ее словам, устанавливается срок добровольного исполнения: обычно пять суток.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что негативное отношение со стороны общественности в адрес певицы обрело такие масштабы, что исполнительнице не удастся обелить свою репутацию до конца жизни.