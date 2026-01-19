Суд рассмотрит дело мужчины, бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево

Химкинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении белоруса Владимира Витикова, который бросил малолетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в Химкинский городской суд Московской области направлено уголовное дело в отношении мужчины, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Витиков подошел к чужому ребенку в Шереметьеве, огляделся, затем поднял малыша на руки и со всей силы швырнул его на пол. Двухлетний мальчик получил ушиб головного мозга. Его доставили в больницу, где он впал в кому.
Витикова задержали. В его отношении возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что мужчина состоял на учете у психиатра. Фигуранта заключили под стражу. В октябре прошлого года обвиняемому продлили арест еще на два месяца. Какое наказание грозит Витикову — в материале «Вечерней Москвы».