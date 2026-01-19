Ричмонд
В Калмыкии судят подростков, которые довели мальчика до суицида

В Калмыкии идёт судебный процесс над группой подростков, обвиняемых в жёсткой травле и доведении до самоубийства 14-летнего Артёма из села Садовое.

В Калмыкии идёт судебный процесс над группой подростков, обвиняемых в жёсткой травле и доведении до самоубийства 14-летнего Артёма из села Садовое. Школьник покончил с собой в марте 2025 года после издевательств, пишет Baza.

Как установило следствие, буллинг был систематическим. Сверстники неоднократно избивали мальчика, однажды сломали ему руку. Перед самоубийством мальчика они пришли к нему домой и вывели во двор. Там они избили и унизили Артёма, а происходящее сняли на видео.

Ключевым доказательством для следствия стала запись телефонного разговора обвиняемых, где они обсуждали план расправы. Травля привела к тревожному расстройству и суицидальным мыслям у подростка. По данным СМИ, учителя знали о происходящем, но не вмешивались.

По делу проходят пять фигурантов. Им вменяют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище и хулиганство. Подростки вину не признают. Скоро в суд будет подан иск о возмещении морального вреда.

