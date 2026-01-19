В Калмыкии судят подростков, которые довели мальчика до суицида

Как установило следствие, буллинг был систематическим. Сверстники неоднократно избивали мальчика, однажды сломали ему руку. Перед самоубийством мальчика они пришли к нему домой и вывели во двор. Там они избили и унизили Артёма, а происходящее сняли на видео.