В Иркутской области задержали юношу за поджог вышек «с украинскими спутниками»

По данным следствия, с молодым человеком связался неизвестный и представился «сотрудником организации по финансовому мониторингу». Он заявил, что деньги его бабушки оказались под угрозой, и убедил перевести сбережения пенсионерки на «безопасный счет». После этого юноше позвонили от имени сотрудника ФСБ и заявили, что деньги ушли на счета ВСУ. Подростку предложили принять участие в «спецмероприятии» и поджечь инфраструктурный объект, чтобы избежать ответственности.