EFE: число жертв крушения поездов в Испании выросло до 39

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании увеличилось до 39, пишет агентство EFE.
По данным телеканал RTVE, который ссылается на отчеты медиков, в больницах остаются более 70 человек.
Напомним, 18 января около 19:40 (21:40 мск) у города Адамус (провинция Кордова) сошел с рельсов поезд, направлявшийся из Малаги в Мадрид. На борту находились 317 пассажиров. Сошедший с рельсов поезд выехал на соседний путь, по которому следовал другой состав, двигавшийся из столицы страны в город Уэльва. Число его пассажиров достигало 100 человек. Причины катастрофы пока не называются.
Ранее министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал крайне странным крушение поездов.