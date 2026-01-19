EFE: число жертв крушения поездов в Испании выросло до 39

Напомним, 18 января около 19:40 (21:40 мск) у города Адамус (провинция Кордова) сошел с рельсов поезд, направлявшийся из Малаги в Мадрид. На борту находились 317 пассажиров. Сошедший с рельсов поезд выехал на соседний путь, по которому следовал другой состав, двигавшийся из столицы страны в город Уэльва. Число его пассажиров достигало 100 человек. Причины катастрофы пока не называются.