Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта

Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.