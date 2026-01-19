Жителя Иркутской области арестовали по делу о подготовке теракта

По данным МВД, в конце сентября с 18-летним жителем Иркутской области связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный счет.
Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджёг одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп возле подстанции. Заметив правоохранителей, он попытался скрыться в лесу.