Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поклонницу Цоя нашли мертвой у его могилы в Петербурге

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга обнаружили тело 47-летней женщины, которая пришла к месту захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга обнаружили тело 47-летней женщины, которая пришла к месту захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Уточняется, что трагедия произошла вечером 18 января, известно о ней стало только 19 января.

Как сообщает «Фонтанка», погибшая была поклонницей музыканта. На кладбище она приехала не одна — вместе с двумя знакомыми. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, основной версией называют отравление некачественным алкоголем. Окончательные выводы будут сделаны после проверки и экспертиз.

Читайте также: Женщина устраивала секс-вечеринки для сына-подростка и совращала детей.