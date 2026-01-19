Поклонницу Цоя нашли мертвой у его могилы в Петербурге

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга обнаружили тело 47-летней женщины, которая пришла к месту захоронения лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Уточняется, что трагедия произошла вечером 18 января, известно о ней стало только 19 января.
Как сообщает «Фонтанка», погибшая была поклонницей музыканта. На кладбище она приехала не одна — вместе с двумя знакомыми. Их доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, основной версией называют отравление некачественным алкоголем. Окончательные выводы будут сделаны после проверки и экспертиз.
