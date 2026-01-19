Ричмонд
Москвичка подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников

Московская полиция задержала местную жительницу, которая подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, 24-летняя москвичка проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице и положила упаковку под автомобиль, принадлежащий одной организации. После этого девушка подожгла петарды и скрылась с места. Горящую упаковку достал из-под машины сотрудник фирмы, заметивший огонь.

Девушку задержали по месту жительства на Зеленом проспекте. По данным полиции, свои действия москвичка совершила под давлением неизвестных, которые связались с ней через мессенджер.

Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса), подозреваемой грозит до семи лет колонии. Девушку поместили под домашний арест.