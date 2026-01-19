Москвичка подожгла упаковку петард под автомобилем по указанию мошенников

По предварительной информации, 24-летняя москвичка проникла на охраняемую парковку на Дубининской улице и положила упаковку под автомобиль, принадлежащий одной организации. После этого девушка подожгла петарды и скрылась с места. Горящую упаковку достал из-под машины сотрудник фирмы, заметивший огонь.