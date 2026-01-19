Полицейские задержали мужчину за организацию нарколаборатории в Подмосковье

Мужчина признался силовикам, что планировал сбывать наркотики в Подмосковье. В частном доме нашли порошкообразное вещество, 45 канистр с химическими жидкостями и другие предметы, указывающие на причастность подозреваемого к преступлению. В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО.