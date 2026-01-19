Ричмонд
Полицейские задержали мужчину за организацию нарколаборатории в Подмосковье

Полицейские задержали 63-летнего мужчину, который организовал нарколабораторию в частном доме в подмосковном Дмитрове. Злоумышленник варил там N-метилэфедрон. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— В октябре 2025 года злоумышленник арендовал двухэтажный дом, где по указанию анонимного куратора организовал производство синтетических наркотиков. Все необходимое оборудование и химические прекурсоры он получал через систему тайников-закладок, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина признался силовикам, что планировал сбывать наркотики в Подмосковье. В частном доме нашли порошкообразное вещество, 45 канистр с химическими жидкостями и другие предметы, указывающие на причастность подозреваемого к преступлению. В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд отправил фигуранта в СИЗО.

Ранее полицейским попался житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который оборудовал нарколабораторию в частном доме в Подмосковье. В ходе обысков силовики нашли около 800 граммов мефедрона. В отношении злоумышленника завели уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу.