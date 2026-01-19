100 тысяч за пустоту: спортсмен заказал дорогое питание в интернете и остался без денег

36-летний спортсмен из Магнитогорска стал очередной жертвой интернет-мошенников. Мужчина хотел купить препарат для улучшения спортивных результатов и нашел заманчивое предложение в сети. После общения в мессенджере продавец убедил магнитогорца перевести крупную сумму за покупку спортпита.
— Потерпевший перевел часть денежных средств в размере 60 тысяч рублей за товар по номеру телефона продавца, а оставшуюся сумму в размере 400 долларов перевел на криптокошелек, — рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.
После оплаты продавец перестал выходить на связь. Спортивное питание так никто и не доставил. Мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.