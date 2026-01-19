Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 тысяч за пустоту: спортсмен заказал дорогое питание в интернете и остался без денег

Мошенники обманули жителя Магнитогорска на покупке спортпита за 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

36-летний спортсмен из Магнитогорска стал очередной жертвой интернет-мошенников. Мужчина хотел купить препарат для улучшения спортивных результатов и нашел заманчивое предложение в сети. После общения в мессенджере продавец убедил магнитогорца перевести крупную сумму за покупку спортпита.

— Потерпевший перевел часть денежных средств в размере 60 тысяч рублей за товар по номеру телефона продавца, а оставшуюся сумму в размере 400 долларов перевел на криптокошелек, — рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.

После оплаты продавец перестал выходить на связь. Спортивное питание так никто и не доставил. Мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.