Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полчища крыс захватили палату с пациентами в больнице и попали на видео

В больнице индийского штата Уттар-Прадеш стая крыс захватила больничную палату. Инцидент был зафиксирован на видео 14 января в государственной клинике города Гонда. На записи видно, как грызуны бегают по трубам над койками пациентов и проникают в пакеты с едой. Об этом сообщает портал Need To Know.

Источник: Life.ru

В Индии стая крыс захватила больничную палату. Видео © Х / RaysTweetsss.

После того как ролик стал вирусным, руководство медучреждения подверглось жёсткой критике властей. В ортопедическом отделении, где произошёл нашествие, разложили отраву.

По словам врачей, крыс привлекает пища, которую пациентам передают с собой, и по факту происшествия начата внутренняя проверка.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники в индийском штате Джаркханд были омрачены чередой нападений дикого слона. С 1 по 9 января один и тот же слон-одиночка убил как минимум 20 человек в лесных районах округа Западный Сингхбхум. Животное остаётся на свободе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.