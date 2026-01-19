Полчища крыс захватили палату с пациентами в больнице и попали на видео

В Индии стая крыс захватила больничную палату. Видео © Х / RaysTweetsss.
После того как ролик стал вирусным, руководство медучреждения подверглось жёсткой критике властей. В ортопедическом отделении, где произошёл нашествие, разложили отраву.
По словам врачей, крыс привлекает пища, которую пациентам передают с собой, и по факту происшествия начата внутренняя проверка.
Ранее сообщалось, что новогодние праздники в индийском штате Джаркханд были омрачены чередой нападений дикого слона. С 1 по 9 января один и тот же слон-одиночка убил как минимум 20 человек в лесных районах округа Западный Сингхбхум. Животное остаётся на свободе.
