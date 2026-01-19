Полчища крыс захватили палату с пациентами в больнице и попали на видео

В больнице индийского штата Уттар-Прадеш стая крыс захватила больничную палату. Инцидент был зафиксирован на видео 14 января в государственной клинике города Гонда. На записи видно, как грызуны бегают по трубам над койками пациентов и проникают в пакеты с едой. Об этом сообщает портал Need To Know.