Пожар из-за аккумулятора от электровелосипеда привёл к страшной гибели мужчины в Чите

Один из мужчин, 1964 года рождения, смог пробиться на кухню, но до прибытия пожарных выпал из окна и погиб. Причины падения пока устанавливаются — могло ли это быть отравление продуктами горения или попытка спастись. Второй мужчина вместе с женщиной и двумя детьми в возрасте 6 и 8 лет укрылся на балконе, откуда их сняли с помощью автолестницы. Всего спасатели эвакуировали из подъезда 12 жителей.