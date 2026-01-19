Пожар из-за аккумулятора от электровелосипеда привёл к страшной гибели мужчины в Чите

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло из-за аварийного режима работы батареи, которая в момент происшествия находилась на зарядке в коридоре. Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Дым быстро заполнил помещение, а огонь перекинулся на мебель и отделку, отрезав пути к эвакуации.
Один из мужчин, 1964 года рождения, смог пробиться на кухню, но до прибытия пожарных выпал из окна и погиб. Причины падения пока устанавливаются — могло ли это быть отравление продуктами горения или попытка спастись. Второй мужчина вместе с женщиной и двумя детьми в возрасте 6 и 8 лет укрылся на балконе, откуда их сняли с помощью автолестницы. Всего спасатели эвакуировали из подъезда 12 жителей.
