Пожар из-за аккумулятора от электровелосипеда привёл к страшной гибели мужчины в Чите

В Чите произошёл пожар в квартире многоэтажного дома. Причиной стала загоревшаяся аккумуляторная батарея от электровелосипеда. Как сообщает ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю, в результате инцидента один человек погиб, четверо были спасены.

Источник: Life.ru

По предварительным данным ведомства, возгорание произошло из-за аварийного режима работы батареи, которая в момент происшествия находилась на зарядке в коридоре. Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора. Дым быстро заполнил помещение, а огонь перекинулся на мебель и отделку, отрезав пути к эвакуации.

Один из мужчин, 1964 года рождения, смог пробиться на кухню, но до прибытия пожарных выпал из окна и погиб. Причины падения пока устанавливаются — могло ли это быть отравление продуктами горения или попытка спастись. Второй мужчина вместе с женщиной и двумя детьми в возрасте 6 и 8 лет укрылся на балконе, откуда их сняли с помощью автолестницы. Всего спасатели эвакуировали из подъезда 12 жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что на севере Ульяновска на трансформаторной подстанции произошёл пожар, который привёл к временному отключению электроэнергии в 109 частных домах. На место незамедлительно отправилась ремонтная бригада.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.